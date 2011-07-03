-MERKEL, "İKLİMİN KORUNMASI"NI İSTEDİ BERLİN (A.A) - 03.07.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün başkent Berlin'de düzenlenen 2. Petersberg İklim Diyaloğu toplantısında, isteğe bağlı olarak dünyadaki karbondioksit emisyonunun azaltılmasının yeterli olmadığını belirterek, iklimin korunması için uluslararası bağlayıcılığı olan bir anlaşmanın hazırlanması gerektiğini söyledi. Başbakan Merkel, konuşmasında, Almanya ve diğer AB ülkelerinin, 2012 yılında sona erecek Kyoto Protokolü'nün yerine geniş çaplı bağlayıcı bir anlaşma hazırlanması için çaba harcayacağını belirterek, "Şu an masada olanın, yetersiz olduğu dikkate alınmalı" diye konuştu. "Cesaretle ileri gitmeye kararlıyız" diyen Merkel, tüm sorunlara rağmen iklimin korunması konusunda gevşeklik gösterilmemesi gerektiğini, dünyadaki hava kirliliğinin ve emisyonun çok tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti. Bu konuda harekete geçilmemesinin bedelinin gelecekte çok ağır olacağını, bu nedenle uluslararası bir anlaşmadan başka seçenek bulunmadığını kaydeden Merkel, sanayileşmiş ülkelere doğal olarak önemli görevler düştüğünü, ancak kalkınmakta olan ülkelerdeki hızlı gelişmelerden dolayı, bu ülkelerin de yardımı olmadan, dünyanın ısınmasının 2 derece ile sınırlandırılması hedefine ulaşılmasının mümkün olamayacağını söyledi.