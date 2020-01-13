İtalya Serie A’da Juventus ile Roma arasında oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Milli futbolcu Merih Demiral, sezonu kapattı. Juventus Takımı’ndan yapılan açıklamada Merih Demiral’ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Juventus’un sezon başında Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Merih Demiral, son dönemde düzenli bir şekilde ilk 11’de oynamaya başlamıştı. Merih Demiral, bu sezon Serie A’da 5, Şampiyonlar Ligi’nde 1 ve İtalya Süper Kupası’nda 1 olmak üzere Juventus formasını bu sezon 7 kez terletmişti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da Çağlar Söyüncü ile iyi bir ikili oluşturan 21 yaşındaki futbolcu, Türkiye’nin en az gol yiyen takımlar arasına girmesinde önemli rol oynamıştı.

Merih Demiral, Roma ile oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında ağları havalandırarak Juventus formasıyla ilk resmi golünü kaydetmişti. Bu golden 16 dakika sonra Roma ceza sahası içine yapılan ortaya Aleksandar Kolarov ile birlikte yükselen Merih Demiral, sol ayağının üzerine dengesiz şekilde düşünce ayak bileğinden kötü bir sakatlık yaşamıştı.