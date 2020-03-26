Merih Demiral'dan 2 bin aileye erzak yardımı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek adına, vatandaşların evde daha fazla kalması için 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Koronavirüs mücadelesinde anlamlı bir yardıma imza atıyor



Başarılı futbolcu, evden çıkmak zorunda kalan ailelere evde daha fazla durabilmeleri adına erzak yardımı yapacağını duyurdu.

Demiral, yapacağı yardımı sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı: "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim."