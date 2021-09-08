Merih Demiral: Biz de çok şaşırdık böyle sonuç çıkınca

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Hollanda'yı 6-1 mağlup olan A Milli Takım stoperi Merih Demiral, maç sonunda yaptığı açıklamada "Biz de çok şaşırdık böyle sonuç çıkınca" dedi.

Sonuçtan dolayı şaşkın olduklarını ve böyle bir şeyi daha önce yaşamadıklarını belirten Merih Demiral, "Ne diyeyim bilmiyorum şahsen. Biz bir aileyiz. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi etmeyi umuyoruz. Hepimiz gerçekten iyi niyetliyiz. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama daha önce böyle bir tecrübe yaşamadık. Önümüzdeki maçlarda bunları telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.

Bu maçın telafisini gerçekleştirmek istediklerini belirten Demiral, "Toparlanmak elbette mümkün ama yapılacak şeyler var. Böyle maçların elbette telafisi olacak. Sahada istediklerimizi yaparak bunları göstereceğimizi düşünüyoruz. Biz de çok şaşırdık böyle sonuç çıkınca. Önümüzdeki maçlarda bunları telafi edeceğiz. Tüm çabamızı, enerjimizi sarf edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.