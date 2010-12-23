T24-

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından ekonomi bilimine önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Merih Celasun’u anmak amacıyla “Merih Celasun’a Saygı Günü” düzenlendi. Tolantıda söz alan ve Celasun’un Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi ve önemli iktisatçılarından biri olduğunu söyleyen Harvard Üniversitesinden Profesör Dani Rodrik, Kemal Derviş’in tavsiyesi ile Celasun’la “Dış Borçların Ekonomik Performansa Etkisi” konulu bir projede birlikte çalıştıklarını, onun çok titiz, özenli bir araştırmacı ve Türkiye ekonomisini çok iyi bilen bir iktisatçı olduğunu söyledi. TEPAV Direktörü Güven Sak da 2001 krizi sırasında Celasun’un isteği doğrultusunda, Türkiye’deki iktisadi politikalarıyla ilgili daha çok çalışma yapılmasını ve çözüm önerilerini bir platforma taşımayı istediklerini kaydetti.

Merih Celasun kimdir?



Merih Celasun, 1936 yılında Bursa’da doğdu. 1954 yılında Bursa Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Lisans, lisansüstü ve doktora derecelerini Columbia Üniversitesi’nden aldı.

1965 yılında Türkiye’ye döndü ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalışmaya başladı. Burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1968-69 yıllarında Ekonomik Planlama Daire başkanı olarak çalıştı. 1970 yılında akademik hayata Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yöneylem Araştırma Bölümü kadrosuna katılarak geçti. 1974-75 yıllarında Washington DC’de Dünya Banka’sında kıdemli iktisatçı olarak çalıştıktan sonra ODTÜ’ye geri döndü. 1982’de İktisat Bölümü’ne geçti ve bu bölümde 1999 yılına kadar değişik idari görevlerde de bulunarak, birçok iktisatçı yetiştirdi. 1999-2004 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin dekanlık görevini yürüttü. Profesyonel ve akademik hayatı boyunca başlıca ilgi alanları makroekonomik politika ve kamu finansmanı, insani gelişmişlik ve gelir dağılımı, ve ticaret ve endüstrileşme konuları oldu.

25 Ağustos 2004 tarihinde arkasında kendisine çok bağlı bir aile, onu çok seven dostlar ve öğrenciler, birçok araştırma ve makale, akıllardan silinemeyen sayısız sohbet ve hatıra, birçok kişinin hayatına yön vermiş tavsiye ve gözlemler bırakarak hayata gözlerini yumdu.

Profesör Merih Celasun, onu tanımış herkesin hala büyük sevgi ve saygıyla andığı ve özlediği, hem kendi uzmanlık alanı iktisat bilimine tutkuyla bağlı, hem de birçok farklı konuda birikimi olan bir aydındı. Gerek bilgeliği, gerek alçakgönüllü güler yüzlülüğü ile onu tanıyanların kalbinde özel bir yer tutmaya devam etmekte…