Meriç'te yaralı halde bulunan Cezayirli: Beni Yunan polisi dövdü

Edirne'de sınır devriyeleri, Yunanistan sınırınını oluşturan Meriç Nehri kıyısındaki askeri yasak bölgede bir kişiyi yarı baygın halde buldu. Cezayirli 34 yaşındaki Ammer Mattai, kendisini Yunan polisinin öldüresiye dövdüğünü, cebindeki parasını aldıktan sonra da Meriç Nehri üzerinden botla Türkiye tarafına attığını iddia etti. Hastanede tedavi altına alınan Mattai'nin 2 bacağının kırıldığı ve yüzünde darp izlerinin bulunduğu belirlendi.



Askerlerin olay yerine çağırdıkları askeri ambulansla Keşan İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin, Cezayirli Ammer Mattai olduğu ve yüzünde derin darp izleri ve iki ayağının kırık olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan Mattai, hastanede polise verdiği ifadesinde, kendisini Yunanistan polisinin döverek nehre attığını söyledi.

1 yıl Yunanistan'da kampta kalmış

Türkiye üzerinden 1 yıl önce Yunanistan'a kaçak geçip yakalandıktan sonra kamplarda kaldığını anlatan Ammer Mattai şu iddiada bulundu:



"Ben bir yıldır Yunanistan kampındayım. Sığınma talebinde bulundum. Bana kamp çıkışı tuzak kurdular. Kamptan çıkıp yürümeye başladığım kısa süre sonra yanıma bir araba yanaşıp içinden 7 kişi indi. Bana kimlik sordular ve ardından dövmeye başladılar. Bunlar Yunan polisiydi. Ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Benden 50 milyon Cezayir dinarımı ve 2 telefonumu aldılar. Ardından beni Türkiye sınırına getirip bota bindirip nehrin ortasına attılar. Ben kıyıya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Beni Türk askerleri buldu, yemek su verip tedavi olmam için hastaneye kaldırdılar. Allah Türk askerinden razı olsun. Türk askeri olmasaydı ben yaşamıyor olacaktım, hayatımı onlara borçluyum."



Hastanede tedavi gören Cezayirli Valid Zorari ile Faslı Halis Ahmed de, Yunan polisi tarafından dövülüp, cebindeki paraların alınmasının ardından Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına itildiklerini iddia etti.



Edirne'nin Yunanistan'a sınır bölgelerinde Yunan polisinin, son 1 ayda ülkelerine kaçak giren çoğunluğu Pakistanlı bine yakın göçmeni Meriç Nehri'nden botla Türkiye'ye geri ittiği öne sürüldü.