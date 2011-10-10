-Meriç Nehri'nde 2 ceset bulundu EDİRNE (A.A) - 10.10.2011 - Edirne'de, Meriç Nehri kıyısında 2 ceset bulundu. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri İpsala ilçesine bağlı Paşaköy ile Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'de, Meriç Nehri kıyısındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde 2 erkek cesedi buldu. Cesetleri bulunan kişilerin boğuldukları ve üzerlerinde kimliklerini belirleyecek bir belgenin olmadığı tespit edildi. Nehri aşarak Yunanistan'a gitmek isteyen yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tahmin edilen cesetler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na Hastanesine gönderildi.