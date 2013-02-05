Meriç ve Tunca taşma noktasında, sağanak etkisini devam ettiriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında hafif olmak üzere, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya'nın kıyı ilçeleri ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Trakya'da sel alarmı

Balkanlar'daki yağışlar ve karların erimesi nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi bir kez yükseliyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, debisi 111 metreküp/saniyeye ulaşan Tunca Nehri, yatağının darlaştığı Sarayiçi mevkisinde yer yer çevreye yayılmaya başladı.

Kaynağından yoğun su gelen Tunca Nehri üzerindeki Fatih Köprüsü'nün beş gözünden dördünün sularla kapanması nedeniyle, nehir suyunun bir kısmı köprünün ayaklarından taştı.

Su seviyesindeki artış nedeniyle, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı girişi, pehlivan heykellerinin bulunduğu alan, Tavuk Ormanı'nın bir kısmı ve Adalet Sarayı'nın çevresi sular altında kaldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi'nde yayılan suların herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için bölgeye giden Fatih ve Kanuni köprülerini araç trafiğine kapattı.

Bu arada Kırklareli ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle Lüleburgaz'daki Karaağaç Deresi'nin suları yükselerek, dere yatağının daraldığı bölgede Karaağaç Köprüsü üzerinden akmaya başladı. Bu sırada köprüden geçmeye çalışan çoban Kerim Alemdar ve oğlu Mehmet Alemdar, köprü üzerinde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, baba ve oğlunu iş makinesiyle kurtardı.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.

RÜZGÂR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyıları, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Sinop çevrelerinde doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sinop ve Hatay çevrelerinde kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeni ile muhtemel çığ tehlikesi ve sıcaklık artışına bağlı olarak kar erimeleri sonucunda oluşabilecek su baskınlarına karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Çanakkale ve Sakarya'nın kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yağmur ve sağanak yağışlı 11

KIRKLARELİ Parçalı ve çok bulutlu 12

SAKARYA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı 18

TEKİRDAĞ Parçalı ve çok bulutlu 10

EGE

Parçalı zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR Parçalı bulutlu 14

İZMİR Parçalı bulutlu 18

MANİSA Parçalı bulutlu 18

MUĞLA Parçalı zamanla çok bulutlu 16

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarında doğu ve güneydoğu (keşişleme), Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu 20

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; gece saatlerinde batı kıyılarında doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. 19

G.MAGOSA Parçalı ve çok bulutlu 20

K.MARAŞ Parçalı ve çok bulutlu 13

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor

ANKARA Parçalı bulutlu 15

ÇANKIRI Parçalı bulutlu 13

ESKİŞEHİR Parçalı bulutlu 14

KAYSERİ Parçalı bulutlu 14

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Düzce, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde Sinop çevrelerinde güneydoğu (keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU Parçalı ve çok bulutlu 16

DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 21

KASTAMONU Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı ilçeleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 14

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 15

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında batı yönlerden, gece saatlerinde Samsun çevrelerinde güneydoğu (keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksekleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine ve sıcaklık artışına bağlı olarak kar erimeleri sonucunda oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAYBURT Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2

ÇORUM Parçalı ve çok bulutlu 14

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde güneydoğu (keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. 17

TRABZON Parçalı bulutlu 16

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla Malatya ve Elazığ çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine ve sıcaklık artışına bağlı olarak kar erimeleri sonucunda oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ERZİNCAN Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 7

ERZURUM Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. -3

MALATYA Parçalı zamanla çok bulutlu 10

VAN Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 4

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgârın; gece saatlerinde Şanlıurfa çevrelerinde doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN Parçalı zamanla çok bulutlu 14

DİYARBAKIR Parçalı bulutlu 12

GAZİANTEP Parçalı zamanla çok bulutlu 11

SİİRT Parçalı bulutlu 11