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Meriç Nehri'nde 2 ceset bulundu EDİRNE (A.A)

26 Ağustos 2011 21:19

-Meriç Nehri'nde 2 ceset bulundu EDİRNE (A.A) - 26.08.2011 - Edirne'de, Meriç Nehri'nde 2 erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Meriç Nehri'nin birinci derecede yasak askeri bölge olan Üyüklütatar köyü yakınlarındaki bölümünde yaptıkları kontrollerde, 2 erkeğe ait ceset buldu. Cesetleri bulunan kişilerin boğuldukları ve üzerlerinde kimliklerini belirleyecek bir belgenin olmadığı tespit edildi. Nehri aşarak Yunanistan'a gitmek isteyen yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tahmin edilen cesetler, otopsi yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

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