Merdivenlerden düşen yaşlı adam öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Mehmet Özkürkçüler (79), 4 katlı apartmanın en üst katındaki evine merdivenlerden yürüyerek çıktığı sırada dengesini yitirince düşerek öldü. Başını beton zemine çarpan ve merdivenlerden yuvarlanan Özkürkçüler, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Silleli Hakkı Sokak\'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Kızının evinde akşam yemeği yedikten sonra evine dönen yaşamını yalnız sürdüren Mehmet Özkürçüler, son kattaki evine merdivenlerden çıktığı sırada dengesini yitirince düştü. Özkürkçüler, başını beton zemine çarpıp, merdivenlerden yuvarlandı. Gürültüyü duyup çıkan komşuları Özkürkçüler\'i i kanlan içinde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis\'e bağlı sağlık görevlileri, Özkürkçüler\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özkürkçler\'in cenazesi otopsi için Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.



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