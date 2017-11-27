T24 LogoT24 Logo
Gündem

Merdivenlerden düşen yaşlı adam öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Mehmet Özkürkçüler (79), 4 katlı apartmanın en üst katındaki evine merdivenlerden yürüyerek çıktığı sırada dengesini yitirince düşerek öldü

27 Kasım 2017 13:56

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Mehmet Özkürkçüler (79), 4 katlı apartmanın en üst katındaki evine merdivenlerden yürüyerek çıktığı sırada dengesini yitirince düşerek öldü. Başını beton zemine çarpan ve merdivenlerden yuvarlanan Özkürkçüler, yaşamını yitirdi. 
Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Silleli Hakkı Sokak\'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Kızının evinde akşam yemeği yedikten sonra evine dönen yaşamını yalnız sürdüren Mehmet Özkürçüler, son kattaki evine merdivenlerden çıktığı sırada dengesini  yitirince düştü. Özkürkçüler, başını beton zemine çarpıp, merdivenlerden yuvarlandı. Gürültüyü duyup çıkan komşuları Özkürkçüler\'i i kanlan içinde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis\'e bağlı sağlık görevlileri, Özkürkçüler\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özkürkçler\'in cenazesi otopsi için Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIKKONYA DHA KONYA MehmetBaşını betonMeramAlavardı Mahallesi Silleli Hakkı SokakKızınınMehmetGürültüyüOlayAcil ServisKonya Eğitim UygulamaAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24