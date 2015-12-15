Merdiven boşluğuna düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Çankırı’da çalıştığı inşaatın merdiven boşluğundan düşen demir ustası Hayri Solmaz hayatını kaybetti.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre Çankırı Merkez Fatih Mahallesi’nde hayvan pazarının yanında bulunan inşaatta meydana gelen olayda bir süredir inşaatta çalışan demir ustası Hayri Solmaz 4. kattan dengesini kaybederek merdiven boşluğundan beton zemine düştü.

Solmaz'ın aşağıya düştüğünü gören arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Solmaz'a yaklaşık 25 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Hayri Solmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Solmaz Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Solmaz'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.