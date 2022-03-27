Merdan Yanardağ: Rusya, NATO operasyonunu Ukrayna üzerinde karşılıyor, durum bundan ibaret!

Birgün yazarı Merdan Yanardağ, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yazısında “Ortada klasik anlamda büyük, zorba ve saldırgan bir emperyal güç ile saldırıya uğrayan mazlum ve mağdur bir ülke ve bir halk yok” ifadelerine yer vererek NATO genişlemesinin Rusya için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka katma girişimini 'provokasyon' olarak değerlendiren Yanardağ, "İşte Rusya, bu operasyonu Ukrayna üzerinde karşılıyor, durum bundan ibarettir" yazdı.

Yenerdağ, Birgün’deki “Ukrayna savaşı ve sosyalizm” başlıklı yazısında, Ukrayna’nın 2000 yılından bu yana Batı’nın “örtülü operasyon alanlarından biri olduğu” görüşünü paylaşarak şunları yazdı:

“Çok açık ki; Ukrayna gibi jeostratejik önemi büyük olan ve karşıt bir askeri yapılanma içine alındığında Rusya’nın açıkça boğazının sıkılması anlamına gelen bir ülkeyi, 1985’te yapılan anlaşmaya aykırı olarak, NATO’ya almaya kalkışmak açık bir provokasyondur. İsveç ve Finlandiya’nın da Ukrayna’dan sonra NATO’ya alınmak istenmesi de ortada sistematik bir operasyonun yürütüldüğünün işaretidir. İşte Rusya, bu operasyonu Ukrayna üzerinde karşılıyor, durum bundan ibarettir. Dolayısıyla ortada bir Ukrayna-Rusya savaşı değil, NATO-Rusya savaşı vardır.”

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