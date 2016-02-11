Mercedes'ten sonra Toyota da Türkiye'ye yönelik yatırımlarını arttırdı

Dün 113 milyon Euro’luk ek yatırım açıklayan Mercedes’ten sonra, bugün de Japon otomobil üreticisi Toyota, 350 milyon Euro’luk yatırım yapacağını ve 1000 kişilik istihdam hedeflediklerini belirtti. Hali hazırda Türkiye'de fabrikaları bulunan bu şirketlerden yatırımlarını artırma kararlarında Türkiye'de iç pazarın büyüme potansiyelinin yüksek oluşunun etkili olduğu belirtiliyor. İki şirketten toplamda 2200 kişiye yeni iş kapısı fırsatı doğacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın iştiraki Toyota Otomotiv Sanayi, Sakarya'daki fabrikasına 350 milyon euronun üzerinde yatırımla C-HR konseptine dayanan yeni bir modelin üretimine bu yılın sonuna doğru başlayacak.

Halihazırda Corolla ve Verso modellerini üreten Toyota Otomotiv, yeni yatırımla yıllık üretim kapasitesini yüzde 90'a yakın artırırken, 1,000'in üzerinde ek istihdam yaratılacak.

İlk hibrit motorlu araç

Yeni yatırımın tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Toyota Motor Avrupa Başkanı Johan van Zyl, yeni modelin Türkiye'de üretilecek ilk hibrit motorlu araç olacağını ve üretim kapasitesinin 150,000 adetten 280,000 adede yükseleceğini ifade ederek, "İlk defa hibrit bir araç Türkiye'de üretilecek. Bu Toyota Türkiye'nin Toyota'nın Avrupa stratejisi içindeki önemini gösteriyor... Desteklerinden dolayı Türk hükümetine minnettarız ve yerel otomotiv sanayinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Üretiminin yüzde 80'inden fazlasının ihraç edileceği yeni modelin resmi isminin Mart ayında başlayacak Cenevre otomobil fuarında açıklanacağını ifade eden yetkililer, aracın hibrit olması dışında motor seçenekleri hakkında bilgi vermedi. Araç kompakt crossover sınıfında yer alıyor.

Kato: Kapasite artacak

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü Hiroshi Kato, Sakarya fabrikasında geçen yıl 115,000 adet olan üretimin bu yıl 140,000 civarına yükseleceğini, üretimin 44,000 adedinin ise yılın sonuna doğru üretime geçecek yeni modelden oluşacağını söyledi. Kato'nun verdiği bilgiye göre bu yıl 67,000 adet Corolla ve 30,000 adet de Verso modelinin üretilmesi planlanıyor.

Van Zyl, 53 ülkeye ihraç edilecek aracın ağırlıklı olarak Avrupa'da satılacağını ifade ederek, "Toyota'yı Avrupa'da farklılaştıran faktör hibrit araçlara verdiği önem ve çevreyle dost olması" dedi.

Toplantıda ihracat yapılacak ülkeler ve ihracat adetlerinin ise henüz değerlendirme aşamasında olduğu ifade edilerek ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kato'nun verdiği bilgiye göre, Toyota Türkiye'deki üretiminin yüzde 80'ini ihraç ediyor. Bu oranın yeni modelin tüm yıl üretimde olacağı 2017'de yüzde 90 civarına yükselmesi hedefleniyor.

Toyota Türkiye Pazarlama AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, geçen yıl iç pazarda 50,000'in üzerinde satış adetine ulaştıklarını hatırlatarak, 2017'de 15,000 ile 20,000 adet arasında yeni modelden satılacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

1200 kişiye yeni istihdam

Mercedes-Benz Türk, Aksaray kamyon fabrikasına 113 milyon Euro ek yatırım yapacak. Yapılan yatırımla kapasite 17 binden 34 bine çıkarken, 1200 yeni istihdam sağlanacak. Sanayi Bakanı Işık, “Mercedes-Benz’i bir yabancı yatırımcı gibi değil, artık Aksaraylı bir yatırımcı olarak görüyoruz” dedi.

MERCEDES-Benz Türk’ün 1986 yılından bu yana Aksaray’da üretim yapan, geçen yıl kendi rekorunu kırarak 19 bin 688 araç kamyon ve çekici üreten kamyon fabrikası 2018 yılına kadar tamamlanacak 113 milyon Euro’luk bir yatırımla kapasitesini ikiye katlayacak. Yapılan yatırımla beraber toplam üretim kapasitesini yıllık 17 binden 34 bin adede çıkaran fabrika, 1200 kişilik yeni istihdam yaratacak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla temeli atılan yeni kapasite genişletme yatırımının tamamlanmasıyla 2018 yılına kadar 3 vardiyalı üretime geçilecek.



