-Mercedes'in kriz bisikleti BURSA (A.A) - 21.08.2011 - Mercedes'in 1924-1927 yılları arasında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 25 bin bisiklet üretip sattığı öğrenildi. Almanya'nın Stuttgart kentindeki Mercedes-Benz Müzesi, otomobilin icadından günümüze kadar olan gelişmeleri gözler önüne seriyor. Müzenin en üst katında Karl Benz'in 1886 yılındaki icadı dünyanın ilk otomobili ve Gottlieb Daimler'in aynı yıllarda motor taktığı at arabası ile başlayan tarihe yolculuğa çıkanlar, 125 yılda üretilen yaklaşık 800 adet yüzde 100 orijinal Benz, Mercedes ve Mercedes-Benz araçlardan 160'ını görebiliyor. 1885 yılında yapılan dünyanın ilk motosikleti, 1892'de üretilen ilk itfaiye aracı, 1895'te imal edilen 6 kişilik ilk otobüs ve çok sayıda otomobilin bulunduğu müzede sergilenen bir bisiklet dikkati çekiyor. Ziyaretçilerin merak ettiği ve hakkında sorular yönelttiği ürünler arasında yer alan bisikletin bir dönem 25 bin adet üretildiği öğrenildi. Müze yetkilileri, 1924-1927 yılları arasında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle otomobil üretiminin azaldığını belirterek, ''Krizde daha ucuz ulaşımın sağlanması gerekiyor. Bunun üzerine Mercedes, 25 bin adet bisiklet üretip satıyor. O dönemlerde bisikletler de otomobiller kadar talep görüyor. Bir anlamda tasarruf ekonomisi'' dedi. Yetkililer, müzedeki orijinal bisikletin paha biçilemez olduğunu belirterek, birçok kişinin bisikletle hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyledi.