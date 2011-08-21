T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mercedes'in kriz bisikleti BURSA (A.A)

21 Ağustos 2011 13:40

-Mercedes'in kriz bisikleti BURSA (A.A) - 21.08.2011 - Mercedes'in 1924-1927 yılları arasında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 25 bin bisiklet üretip sattığı öğrenildi. Almanya'nın Stuttgart kentindeki Mercedes-Benz Müzesi, otomobilin icadından günümüze kadar olan gelişmeleri gözler önüne seriyor. Müzenin en üst katında Karl Benz'in 1886 yılındaki icadı dünyanın ilk otomobili ve Gottlieb Daimler'in aynı yıllarda motor taktığı at arabası ile başlayan tarihe yolculuğa çıkanlar, 125 yılda üretilen yaklaşık 800 adet yüzde 100 orijinal Benz, Mercedes ve Mercedes-Benz araçlardan 160'ını görebiliyor. 1885 yılında yapılan dünyanın ilk motosikleti, 1892'de üretilen ilk itfaiye aracı, 1895'te imal edilen 6 kişilik ilk otobüs ve çok sayıda otomobilin bulunduğu müzede sergilenen bir bisiklet dikkati çekiyor. Ziyaretçilerin merak ettiği ve hakkında sorular yönelttiği ürünler arasında yer alan bisikletin bir dönem 25 bin adet üretildiği öğrenildi. Müze yetkilileri, 1924-1927 yılları arasında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle otomobil üretiminin azaldığını belirterek, ''Krizde daha ucuz ulaşımın sağlanması gerekiyor. Bunun üzerine Mercedes, 25 bin adet bisiklet üretip satıyor. O dönemlerde bisikletler de otomobiller kadar talep görüyor. Bir anlamda tasarruf ekonomisi'' dedi. Yetkililer, müzedeki orijinal bisikletin paha biçilemez olduğunu belirterek, birçok kişinin bisikletle hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24