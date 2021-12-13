Mercedes, şampiyonluk yarışı ile ilgili ret kararlarından birine itiraz edecek

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Formula 1 yetkililerinin, şampiyonu belirleyen yarışın ardından yaptığı 2 protesto başvurusunu reddetmesinin ardından Mercedes, kararlardan birine itiraz etmeye hazırlanıyor.

Red Bull pilotu Max Verstappen, son turda güvenlik arabasının pite dönmesinin ardından Lewis Hamilton'ın Mercedes'ini geçerek dünya şampiyonluğuna ulaştı. Yarış yönetimi, güvenlik arabası içeri girmeden Hamilton ve Verstappen'in arasındaki tur yemiş arabaların geçmesine izin verdi.

Mercedes, yarış yöneticisi Michael Masi'nin kuralları doğru uygulamadığını savunuyor. Takım, Masi'nin son turda yarışı tekrar başlatma kararına itiraz etmeyi planladıklarını duyurdu.

Yetkililer, kuralların Masi'nin bu kararı almasına izin verdiğini savunuyor.

Mercedes, ayrıca yarış tekrar başlamadan önce Verstappen'ın aracının burnunun Hamilton'ınkini birkaç defa geçtiğini savunuyor. Takım, bu konuda aldıkları redde itiraz etmeyeceklerini bildirdi.