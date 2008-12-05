Mercedes-Benz'de üretime ara verilecek

Aksaray'da bulunan Mercedes-Benz kamyon fabrikasında talep daralması nedeniyle normal tatile 3 hafta ilave edilecek.



Mercedes-Benz Türk yetkilileri, son dönemlerdeki ekonomik gelişmelerin her sektörü etkilediğini söyledi.



Her yıl, yılbaşı döneminde sayım ve makine bakımı için 1-2 hafta üretime ara verdiklerini belirten yetkililer, "Talep daralması nedeniyle tatile 3 hafta daha ekledik. 5 hafta üretime ara veriyoruz. 25 Aralık'ta başlayacak tatil 2 Şubat'ta sona erecek" dedi.



Yetkililer, çalışanların bu 5 haftalık dönemde fabrikaya düzenli olarak gideceğini ancak üretim yapılmayacağını bildirdi.



İstanbul'daki otobüs fabrikasında üretimin süreceğini dile getiren yetkililer, Aksaray'dan 100 işçiyi İstanbul fabrikasına kaydıracaklarını, işçilerin burada geçici çalışacağını kaydetti.



"Talep daralıyorsa araçları üretmenin anlamı yok" diyen yetkililer, 2009'da pazarın nasıl olacağını bilemediklerini, bu yüzden 2009 kamyon üretim hedefi konusunda bir tespitlerinin bulunmadığını söyledi.



Kamyon fabrikası yetkilileri bir süre önce 2008 yılı hedefi olan 17 binin üzerinde araç üreterek rekor kıracaklarını söylemişti.

