Mercedes-Benz Türk, 180 işçi alacak

T24-



Mercedes-Benz Türk, iç pazardaki canlanma ve Mercedes-Benz kamyonlarına olan talebin belirgin bir şekilde artması üzerine Haziran 2010'dan itibaren yeniden çift vardiyada üretime geçmeye karar verdi.





Gerek çift vardiyaya geçiş, gerekse Mercedes-Benz Actros modelinin Türkiye'de üretimine hazırlık kapsamında şirket Aksaray Fabrikasında bu ay içinde 180 kişiyi işe alacak ve üretimini artıracak.

