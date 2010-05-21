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Ekonomi

Mercedes-Benz Türk, 180 işçi alacak

Mercedes-Benz Türk, Aksaray'daki fabrikasına Haziran ayı içersinde 180 işçi alacak.

21 Mayıs 2010 03:00

T24- Aksaray'daki kamyon fabrikasında üretimi artırma kararı alan Mercedes-Benz Türk, Aksaray'daki fabrikaya ay içinde 180 işçi alacak.


Mercedes-Benz Türk, iç pazardaki canlanma ve Mercedes-Benz kamyonlarına olan talebin belirgin bir şekilde artması üzerine Haziran 2010'dan itibaren yeniden çift vardiyada üretime geçmeye karar verdi. 


Gerek çift vardiyaya geçiş, gerekse Mercedes-Benz Actros modelinin Türkiye'de üretimine hazırlık kapsamında şirket Aksaray Fabrikasında bu ay içinde 180 kişiyi işe alacak ve üretimini artıracak.

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