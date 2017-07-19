Mercedes, 3 milyon aracı geri çağıracak

Hakkında soruşturma açılan Alman otomobil firması devi Mercedes Benz, 3 milyon otomobili geri çağırıyor. Geri çağırma maliyetinin 220 milyon euro olacağı belirtildi.

Mercedes’in 2008 ile 2016 yılları arasında emisyon değeri, yasal değerlerin üzerinde olan bir milyondan fazla otomobili ABD ve Avrupa’da sattığı iddia ediliyor. Stuttgart Savcılığı’nın açtığı soruşturma kapsamında Mercedes’in 11 tesisinde arama yapılmıştı.

İddialarla ilgili açıklama yapan Mercedes Benz CEO’su Dieter Zetsche, “dizel motorlara olan güveni güçlendirmek amacıyla” Euro 5 ve 6 normuna sahip 3 milyondan fazla dizel otomobilin geri çağrılacağını söyledi. Zetsche, araçların emisyon değerlerinin geliştirileceği belirtti.

Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak geri çağırma işleminin toplam maliyetinin 220 milyon euro olacağı belirtildi.

Mercedes Benz, Alman Motorlu Taşıtlar Dairesi’nin geçen yıl yaptığı ölçümlerin ardından nitrik oksit değeri yüksek çıkan 247 bin otomobilini geri çağırmıştı. (DHA)