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Dünya

Mercedes 200 bin otomobilini geri çekiyor

Mercedes-Benz, tempomat’larında ortaya çıkan arızadan dolayı Amerika’da 136 bin 800 ve Almanya’da 50 bin otomobilini geri çekme kararı aldı.

06 Nisan 2011 03:00

T24 - Almanya’nın ünlü otomobil markası Mercedes-Benz, tempomat’larında ortaya çıkan arızadan dolayı Amerika’da 136 bin 800 ve Almanya’da 50 bin otomobilini geri çekme kararı aldı.

1999 ile 2002 arası yapımı M serisindeki arazi otomobillerinde görünen hatadan dolayı Amerikan trafik güvenlik dairesi NHTSA’nın internet sitesinde açıklanan kararda şoförlerin şikayetleri üzerine Daimler’in bu kararı aldığı belirtildi. Konu ile ilgili ise Daimler tempomat’lardaki hatadan dolayı şimdiye kadar bir kazanın yaşanmadığını bu kararın sadece bir önlem olarak alındığını açıkladı.

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