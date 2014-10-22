Mercan Dede’nin ‘Dost Meclisi’ Borusan Müzik Evi’nde

Borusan Müzik Evi için özel olarak hazırlanan açılış gecesinde bu akşam (22 Ekim), Mercan Dede ile sürpriz konuk sanatçılar, seyirciyi; müzik, görsellik ve sohbet ile buluşturacak.

Mercan Dede, instagram mesajlarından görsel sanat çalışmalarına, yarattığı ve yorumladığı parçaların kısa hikâyelerinden müziğinin ardındaki yaşam felsefesine uzanan sanat yaşamını kendine has tarzı ile bu gece sergileyecek. Dinleyiciler, Mercan Dede’nin son albümü Dünya’nın izinde farklı coğrafyalarda bir gezintiye çıkacak.

“Dost Meclisi”, sanatçının genç yeteneklerden oluşan ve geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği yurtdışındaki konserlerinde büyük beğeni kazanan ensemble’ın yanı sıra, sürpriz sanatçı dostları ve dinleyicilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Mercan Dede

Müzik hayatına plastik su borusundan yaptığı ney ile başlayan Mercan Dede, çok farklı kitleleri ortak bir noktada buluşturmayı başaran parçaları, birbirinden özgün konserleri, bir araya getirdiği konuk sanatçılar eşliğinde gerçekleştirdiği dünya çapında projeleri ve DJ Arkın Allen kimliği ile yakaladığı, kendine özgü tarzı ile kuşağının en ilginç sanatçılarından biri.

Sufi müziğinin ilahi geleneğini, çağdaş müziğin tınılarıyla buluşturan Mercan Dede, eski ile yeniyi, Doğu ile Batı’yı ustalıkla harmanlayarak tüm dünyada dikkat çeken proje ve eserlere imza attı. Bugüne dek yayımladığı 8 albümü ile “En İyi Dünya Müziği Albümü” dahil, birçok prestijli ödüle layık görüldü.

Borusan Müzik Evi’nde 20.30’da başlayacak etkinliğin bilet fiyatları 30 TL.