Meram Elektrik Dağıtım özel sektöre devredildi

6 ili kapsayan Meram elektrik dağıtım şirketi,özelleştirme ihalesini kazanan Alarko Cengiz Holding ortak girişim grubuna devredildi.



Devir teslim töreninde konuşan Özelleştirme İdaresi Başkanvekili Ahmet Aksu 6 milyar kilowatt saat elektrik tüketildiğini söyledi.



Aksu krize rağmen enerji özelleştirmelerine piyasanın büyük ilgi gösterdiğini belirtti, özelleştirme çalışmalarının hızla devam edeceğine işaret etti.



Törende konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 2009 yılında 2 milyar 240 milyon dolarlık özelleştirme geliri elde edildiğini söyledi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, krize rağmen özelleştirme ihalelerine gösterilen ilginin Türkiye'ye güvenin devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.



Hükümet olarak özelleştirme uygulamalarının devam ettirmede ve hızlandırmada son derece kararlı olduklarını kaydeden Şimşek, "Çünkü bu ülkemiz için çok önemli, rekabet gücü açısından çok önemli. Kaynakların daha etkin kullanımı açısından son derece önemli bir konu" dedi.



Türkiye'de özelleştirme uygulamalarının 1985 yılında başladığını hatırlatan Şimşek, geçen 24 yıllık sürede kapsama alınan kuruluşların dörtte üçüne yakın kısmının tamamen özelleştirildiğini ve devletin turizm, tekstil, yem, çimento, süt ve süt ürünleri, orman ürünleri, hava alanları, yer hizmetleri sektörlerinden tamamen çekildiğini söyledi.



Şimşek, "Bu Türkiye için hayırlı olmuştur. Türkiye bundan kazançlı çıktı" diye konuştu.



Şimşek, halen özelleştirme portföyünde 2'si kapsamda, 16'sı kapsam ve programda olmak üzere, toplam 18 kuruluşun bulunduğunu ifade ederek, 1985 yılından itibaren gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaların toplam tutarının 40 milyar doların düzeyinde olduğunu anlattı.



'2.5 milyar dolar bekleniyor'



2009 yılında içinde bulunulan kriz ortamına rağmen, aralarında Sakarya, Başkent EDAŞ ve bugün imzalanan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yer aldığı, toplam da 2 milyar 240 milyon dolara yakın özelleştirme uygulaması gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, bunun 1,4 milyar dolarının tahsil edildiğini söyledi.



Şimşek, ihalesi yapılmış ancak sözleşmesi imzalanmamış olan uygulamalardan ise toplam 2,5 milyar dolar beklendiğini bildirdi.



Geçen hafta teklif verme süresi biten Çoruh, Osmangazi ve Yeşilırmak EDAŞ için oldukça yoğun bir talep olduğunu, bunun da son derece sevindirici olduğunu belirten Şimşek, "Türkiye'ye duyulan güven devam ediyor, piyasalardaki göreceli toparlanma da önümüzdeki dönemde özelleştirme uygulamalarına ilginin artacağını gösteriyor" diye konuştu.



Türk Şeker Fabrikaları'na ait Portföy C'de bulunan şeker fabrikaları ile Tekel'e ait Çamaltı ve Ayvalık Tuzlalarının ihale süreçlerinin devam ettiğini, JTI Central Asia LLP Şirketi'nde bulunan yüzde 20 oranındaki kamu hissesinin devri için ihale açıldığını kaydeden Şimşek, önümüzdeki dönemde gündeme gelecek projeler arasında TEDAŞ'ın diğer dağıtım şirketlerinin, Elektrik Üretim A.Ş'ye ait üretim tesislerinin, Şans Oyunları ve otoyollar ile köprülerin bulunduğunu belirtti.



18 termik, 27 hidrolik ve 56 akarsu santrali bulunduğunu kaydeden Şimşek, akarsu santrallerinin 19 Ekim 2009 tarihinde özelleştirme programına alındığını, birkaç hafta içerisinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmek üzere ilana çıkmayı planladıklarını bildirdi.



Şimşek, 2008 sonu elektrik tüketim rakamları baz alındığında, bugün özel sektörün payının Meram Elektrik ile birlikte yüzde 20'yi geçtiğini belirterek, önümüzdeki günlerde çıkılacak yeni elektrik dağıtım bölgesi ihaleleriyle ve gelecek yıl çıkılacak ihalelerle birlikte hedefin 2010 sonuna kadar elektrik dağıtım sisteminin tamamını özel sektöre devretmek olacağını belirtti.



Şimşek, "Bu devirler inşallah daha yüksek verimliliği, daha düşük kayıp kaçakları beraberinde getirecektir" diye konuştu.