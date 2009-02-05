Meram Ekspresi'ne bomba ihbarı

Konya-Haydarpaşa seferini yapan Meram Ekspresi bomba ihbarı nedeniyle kente 40 kilometre uzaklıkta durduruldu. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden giden bomba uzmanları trende arama yaptı, ihbar boş çıktı.



Konya Garı'ndan saat 17.50'de, Haydarpaşa'ya gitmek üzere hareket eden 71319 sefer sayılı Meram Ekspresi'nin kalkışından kısa süre sonra bomba ihbarı yapıldı.



TCDD yetkilileri telefonla yapılan ihbarı hemen güvenlik birimlerine bildirdi. Meram Ekspresi, ihbarın doğru olabileceği ihtimaline karşı, Kadınhanı ilçesine bağlı Meydan Köyü yakınlarında jandarma tarafından durduruldu.



Trendeki 228 yolcu ve 4 görevli trenden indirildikten sonra Jandarma Bomba İmha Ekipleri, özel eğitimli 2 köpekle trende arama yaptı. Trenin içi, altı ve bagaj bölümü yaklaşık 3 saat titizlikle arandıktan sonra bomba bulunamadı.



Yolcular, arama sırasında soğuktan etkilenmemek için istasyon arkasında yakılan ateşle ısınmaya çalıştı. Bazı yolcular, tren istasyonda durduktan kısa bir süre sonra jandarmayı

gördüklerini anlatarak, "Bize küçük bir arama yapılacağını söylediler. Ardından panik yapmadan inmemizi istediler. Biz de denileni yaptık. İndikten bir süre sonra bomba ihbarı yapıldığını öğrendik" dedi.

Bazı yolcular ise Konya Tren Garı'nda bir genç kızın tren hareket etmek üzereyken indiğini belirterek, "Sırtında çanta vardı. Bize yanlış trene bindiği için indiğini söylediler. Şüphelendik, bir süre sonra da bomba ihbarı sonucu durdurulduk" diye konuştu.

Arama tamamlandıktan sonra yolcular tekrar aynı trene bindi ve tren, 22.30'da İstanbul'a hareket etti.