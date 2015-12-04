"Meral Akşener'in SMS'i, MHP'de parti içi muhalefeti böldü"

MHP’yi olağanüstü tüzük kurultayına götürmek isteyen muhalif kanatta imza toplamak için büyük kongre delegelerine atılan cep telefonu mesajının “çatlağa” yol açtığı iddia ediliyor. Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, Genel Başkan adaylarından Koray Aydın ve Sinan Oğan cephesi Meral Akşener'den 1232 kongre delegeesine giden bir SMS nedeniyle rahatsız oldu. Akşener’in delegelerden imza alınması konusunda diğer adaylarla ortak değil “bağımsız” hareket etme kararı aldığı bildirildi.

Akşener, İstanbul’da olağanüstü tüzük kurultayı toplanması çağrısı yapmasının ardından tüm delegelere özel iletişim bilgilerini de vererek şu mesajı attı:

“Değerli üst kurul delegesi ülküdaşım, bugün yaptığım basın toplantısı ile olağanüstü kurultay için delegelerimizden noter onaylı imza toplanması çalışmalarımızı başlattım. Yarından itibaren siz delege arkadaşlarımı şahsen arayacağım. Noter onaylı dilekçeler sizin tercih ettiğiniz aday adına ayrı ayrı toplanacaktır. Bilgilerinize sunarım.”

Herkesi aradı

MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını ilan eden eski Meclis Başkanvekili Meral Akşener tüzük kongresinin toplanması için kolları sıvadı. Akşener’in tüm İl Başkanları ve büyük kongre delegelerinin tamamını telefonla arayıp imza vermeye davet ettiği ve mücadelesine destek istediği öğrenildi.MHP ideri Devlet Bahçeli’ye ve Genel Merkez yönetimine yakın İl Başkanları ve delegeler Akşener’e olumlu yanıt vermedi. Ancak, tabandan ciddi destek geldiği öğrenildi. Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın’a bağlı hareket eden grupların 4 gün içerisinde 200’i aşkın delegeden kongre için noter tasdikli imza topladığı öğrenildi. Muhaliflerin en az 500 delegenin imzası ile Genel Merkez’e olağanüstü tüzük kurultayı toplanması yönünde başvuru yapacağı ifade edildi.

Koray Aydın'dan tepki

Delegelerden “ortak” imza toplanması konusunda Koray Aydın ve Sinan Oğan’la mutabakata varan Akşener’in daha sonra bağımsız hareket etme kararı alması sıkıntı yarattı. Genel Başkan adaylarından Koray Aydın, katıldığı bir TV programında Meral Akşener’in ismini vermeden delegelere atılan mesajın tabanda “kaotik” durum yarattığını iddia ederek şöyle dedi:“Zaten delegelerden topladığımız imzaları tek vermek mecburiyetindeyiz, sayısal olarak rakamı bulabilmek için. Delege üzerinde kaotik bir durum yaşandı. Bir tane mesaj atıldı, o mesajla delegede imza toplama içinde buna bağlı olarak bir takım problemler yaşanıyor. Yapılacak bir yarışın öne taşınması işin iklimini bozuyor. Kendine çok güvenen varsa seçimli kurultay olacak orada yarışacağız. İmza toplarken yarışmak, buraya indirgemek işin havasını ve iklimini bozuyor. ”