Meral Akşener'in sekreteri de KHK ile ihraç edildi

ESKİ TBMM Başkanvekili, MHP genel başkan adaylarından Meral Akşener’in sekreteri Esma Bekâr, ihraç edilen 41 TBMM çalışanı arasında yer aldı.

Akşener, “Bekâr, 20 yıllık memur ve muhteşem bir ülkücüdür” dedi. Akşener, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile durumu konuşacağını belirterek MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de iharç edilen ülkücülerin durumunu dile getirmeye çağırdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen 41 TBMMçalışanı arasında, MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener’in eski sekreteri de bulunuyor. Konuyla ilgili Yeniçağ gazetesine konuşan Meral Akşener, “Pazartesi günü Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile görüşeceğim. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Esma Bekâr, 20 yıllık bir devlet memuru ve muhteşem bir ülkücüdür.FETÖ’cülükle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur” dedi.

"Yazıktır, ayıptır, günahtır"

Meral Akşener sözlerinin devamında ihraç edilen sekreteriyle ilgili, “Zaten, Esma Bekâr’ı bana tavsiye eden o dönemdeki MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Bölükbaşı’dır. Ülkücü olduğu için tavsiye etmiştir. Benimle 8 yıl çalıştı. Esma Bekâr bağırsak ameliyatı geçirdi ve 1.5 ay hastanede yattı. Uzun süre sağlık sorunları ile uğraştı görevine devam edemedi. Bu sebeple hakkında soruşturma da açıldı ama doğru söylediği hastane kayıtlarından resmen anlaşılınca tekrar görevine döndü. Sanı- yorum, bu sorunlar yüzünden başına böyle bir iş geldi. Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile görüştükten sonra bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapabilirim. Yalnız FETÖ ile ilişkilendirilmesinin, Meral Akşener’e zarar vermek amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Tekrar söylüyorum, Esma Bekâr, muhteşem bir ülkücüdür” şeklinde ifadeler kullandı.

"Bahçeli haksız yere edilenler

için devreye girmeli"

“Türk Eğitim-Sen’e mensup ülkücü öğretmenlerin de ihracı konusunda sendika yetkililerinden aldığım bilgiler çerçevesinde konuyu gündeme getirmeye çalışıyorum” şeklinde konuşan Akşener, “MHP Genel Merkezi devreye girmek durumunda değil mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Elbette... Üstelik Sayın Başbakan Binali Yıldırım ile Sayın Devlet Bahçeliarasında oluşan kardeşlik hukukunun parçası olmak üzere çok sıkı bir iletişim var. Haksız yere ihraç edilen ülkücülerin durumunu, sanırım o da gündeme getirecektir ve ülkücülerin hakkını hukukunu koruyacaktır.”