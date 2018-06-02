Meral Akşener'in konvoyunun önü çöp kamyonuyla kesildi!

Seçim mitingleri kapsamından Gaziantep’e giden İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener’in konvoyunun önü, bulvara park eden belediyeye ait çöp kamyonuyla kesildi.

Bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan Akşener, daha sonra araçtan inerek kamyonun yanına gitti. Akşener’in tepki göstermesi üzerine çöp kamyonunun şoförü, "Ben emir aldım" dedi.

Çöp kamyonunun yanında kısa bir açıklama yapan Akşener, belediye ve valiliğe tepki gösterdi. Akşener, “Valiye ve belediye başkanına yazıklar olsun” dedi. İyi Partililerin protestosu sonucu kamyon bölgeden ayrıldı.