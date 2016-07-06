Meral Akşener'in bayramlaşma programında silah ve yumruklar konuştu

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener’in Ankara Söğütözü'nde bulunan Anadolu Oteli’ne yapılan bayramlaşmasında kavga çıktı. Yaşanan olaylar sırasında silah sesleri duyulduğu iddia edildi. Kavgada iki kişi yaralandı.



Meral Akşener partililerle bayramlaşma için Anadolu Oteli'ne geldi. Bu sırada başka bir grup da otele gelerek, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atmaya başladı.

karar.com'un haberine göre; iki grup arasında biranda kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Meral Akşener’in yaşanan kargaşa üzerine salondan ayrıldığı öğrenildi. Polis duyulan silah sesiyle ilgili araştırma yapıyor.

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