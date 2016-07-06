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Politika

Meral Akşener'in bayramlaşma programında silah ve yumruklar konuştu

MHP'li Meral Akşener'in bayramlaşmasına gelen bir grup, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı

06 Temmuz 2016 19:58

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener’in Ankara Söğütözü'nde bulunan Anadolu Oteli’ne yapılan bayramlaşmasında kavga çıktı. Yaşanan olaylar sırasında silah sesleri duyulduğu iddia edildi. Kavgada iki kişi yaralandı.

Meral Akşener partililerle bayramlaşma için Anadolu Oteli'ne geldi. Bu sırada başka bir grup da otele gelerek, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atmaya başladı.

karar.com'un haberine göre; iki grup arasında biranda kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Meral Akşener’in yaşanan kargaşa üzerine salondan ayrıldığı öğrenildi. Polis duyulan silah sesiyle ilgili araştırma yapıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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