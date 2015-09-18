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Meral Akşener'in aday gösterilmemesine MHP'den ilk yorum

Bahçeli, Meclis Başkanlığı için Akşener'in adı geçtiğinde 'Bu şekilde söylenen isimlerden hiç hoşlanmam, ismi geçeni de devre dışı tutarım' demişti

18 Eylül 2015 22:57

Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday listelerinde 77 milletvekilinden 72'si yerini korudu. Listedeki en büyük sürpriz Meral Akşener'in aday gösterilmemesi oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanlığı adaylığı için Akşener'in adı geçtiğinde ''Bu şekilde söylenen isimlerden hiç hoşlanmam, ismi geçeni de devre dışı tutarım. Meral Akşener’i eğer çok sık kullanırsanız, o devre dışı kalır haberiniz olsun'' demişti.

Aday listelerinin açıklanmasının ardından açıklama yapan Bahçeli, aday olamayan partililerin bu durumu anlayışla karşılayacaklarına emin olduğunu belirtti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk ise yaşananların olağan olduğunu ifade etti.

Akşener’in aday gösterilmemesine ilişkin açıklama yapan Oktay Öztürk “Meral Akşener’in aday gösterilmemesinin özel bir nedeni yok. Bu bir nöbet değişimidir. Bu tip sorulara muhatap olmamıza da biz şaşırıyoruz. Siyasi hayatta olağan şeyler. AKP’de de kurucular dinlenmeye çekiliyor. Olağan bir şey bu” dedi.

 

 

 

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