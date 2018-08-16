Meral Akşener'in 'A Takımı' belli oldu

İyi Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayının ardından başkanlık divan üyeleri de belli oldu.



İyi Parti yeni Başkanlık Divanı'nda Aytun Çıray'ın yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi. Aytun Çıray ise Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.



İyi Parti Başkanlık Divanı

İyi Parti Başkanlık Divanı şöyle:

​"Genel Sekreter: Cihan Paçacı



Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu



Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın



Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen



Siyasi İşlemlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu



Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan



Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal



Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu



Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz



Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ



Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray



Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Sibel Yanıkömeroğlu



Sanayi, Teknoloji, Çevre Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Saltuk Buğra Kavuncu



Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Ersagun Yücel



Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas

