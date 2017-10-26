Meral Akşener'in 'A Takımı' belli oldu

Meral Akşener'in öncülüğünde, dün (25 Ekim 2017) resmen kurulan İYİ Parti'de "Başkanlık Divanı Üyeleri" belli oldu. Söz konusu listeyle birlikte vitrine çıkan isimler arasında eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ve partiye katılmak için CHP'den istifa eden Aytun Çıray da yer aldı.

Akşener'in "yol arkadaşlarım" olarak andığı Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan'ın listede yer almaması, dikkati çekti.

Başkanlık Divanı Üyeleri şöyle:

Ahmet Ersagun Yücel

Ayfer Yılmaz

Aytun Çıray

Dursun Müsavat Dervişoğlu

Durmuş Yılmaz

Hayrettin Nuhoğlu

Koray Aydın

Mustafa Erdem

Şenol Bal

Şule Ünlü Doğan

Ümit Özdağ

Vedat Taylan Yıldız