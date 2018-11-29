Meral Akşener'e İsmail Kahraman'a hakaret davasında beraat

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Akşener ve Kahraman'ın avukatları katıldı. Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç, atılı suç gereği Akşener'in cezalandırılmasını talep etti. Akşener'in avukatı Meral Alemdar ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraati yönünde karar verilmesini istedi.

Daha sonra kararını açıklayan 34. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi İsmail Kara, "Yüklenen suç açısından kastı bulunmadığı" gerekçesiyle Meral Akşener'in beraatine hükmetti.

Eski TBMM Başkanı Kahraman, İyi Parti lideri Akşener'in Twitter hesabından "Kahraman'a açık mektup" başlığıyla paylaştığı yazıda kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açarak suç duyurusunda bulunmuştu.

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Akşener, daha önce görülen davada şunları kaydetmişti:

"İspatlayamamıştır; ama şunu dememiştir. ‘Kardeşim ben sana Meral Kılıçdaroğlu demedim’ diyememiştir. Belam sözü dini kullanarak yanlış yapma anlamına gelir. Dindarlar bilir. Dini eğitim almış olanlar bilir. Bilerek yazdım. Münafık sözü burada yoktur. Belamdan kasıt mahşerde görüşeceğiz anlamını taşır. Bu davada münafık tanımı yoktur. Belam söylemi hukuken hakaret kapsamı içine girmez. Ben her türlü cezaya razıyım. Ben bunun bir suç olduğuna inanmıyorum. Dini bir söylemdir. Dolayısıyla dini manada tartışmaya hazırım."