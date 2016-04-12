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Politika

Meral Akşener'e destek için CHP'den istifa etti

Eski CHP Elazığ İl Başkanı Mustafa Kemal Atikeler: Olumlu tepkiler alıyorum

12 Nisan 2016 11:31

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ İl Başkanı Mustafa Kemal Atikeler, partisinden istifa ederek, MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener’i desteklediğini açıkladı.

6 yıldır CHP üyesi olan, 2 sene Elazığ CHP il başkanlığı yapan ve 2011’de Elazığ’da CHP’den 2. sıra milletvekili adayı olan Mustafa Kemal Atikeler, partisinden istifa ederek, Meral Akşener’i desteklediğini açıkladı. Özel bir mekanda basın açıklamasında bulunan Atikeler, vatanın bölünmez bütünlüğü, demokratik haklar, cumhuriyetin temel ilkeleri ve Atatürkçü laik cumhuriyetin geleceği açısından çok önemli bir değer olarak gördüğü Meral Akşener’e elinden geldiğince katkıda bulunmak istediğini ifade etti.

Meral Akşener’e destek için 6 yıldır üyesi olduğu ve 2 yıla yakın il başkanlığını yaptığıCumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini vurgulayan Atikeler, “Futbol takımı tutar gibi parti tutmanın zamanı değildir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu zor günlerden geçebilmenin, ileriye dönük çocuklarımızın geleceği için, daha güzel günlere ulaşabilmenin en önemli yolunun Meral Akşener’in yolunda gitmek olduğuna inanıyorum. Millet olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde bir lider olarak Meral Akşener’in ülkemize getireceği dinamizm ve bir devlet adamı olgunluğuyla göstereceği yol ile çıkabileceğimizi düşünüyorum. Hepimiz bu cumhuriyetin birer vatandaşıyız. Hepimizin çocukları ve geleceği var. O parti, bu parti önemli değil. Önemli olan partimizin geleceği değil, önemli olan milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğidir. Milletime, devletime katkıda bulunabilmek için Meral Akşener’in izinde yürümeye çalışacağım. Bu amaç doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum” dedi.

Partisinden istifa ederek Meral Akşener’i desteklemesinin ardından CHP’li ve MHP’li bazı arkadaşlarından olumlu tepkiler aldığını belirten Atikeler, bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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