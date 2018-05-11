Meral Akşener'den Erdoğan'a: Gerçekten sıkıldık, gerçekten bıktık

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Duyun Sayın Erdoğan, 'tamam' diyorlar. Allah büyük kendi ağzıyla söyletti, sonra 3 milyona yakın insan 'tamam' diye tweet attı çok bozuldular. Bugün de gençlere demiş ki, 'Benden sıkıldınız artık'. Evet. Gerçekten sıkıldık. Gerçekten bıktık " dedi. Akşener, İyi Parti'nin seçime girebilmesi için 15 milletvekili desteği veren CHP'ye teşekkür etti.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı’nda halka hitap etti. Yaklaşık 10 bin kişinin doldurduğu miting alanına gelen Akşener, kadınların kendisine verdiği eşarp ve şalları aldı. Akşener, ilk yola çıktıklarında kendilerine "Partiyi kuramaz" dediklerini ama kurduklarını, sonra "Cumhurbaşkanı adayı olamaz" dediklerini ama olduğunu söyledi. Akşener, kendilerine 15 milletvekili vererek destek olan CHP'ye de teşekkür etti.

"24’ü akşamı cumhurbaşkanı olacağım"

Konuşmasında Balıkesir’in turizm potansiyeline dikkat çeken Meral Akşener, şunları söyledi:



"Balıkesir, turizmin cenneti olması gereken Balıkesir. Gençlerinin çalışıyor olması gereken Balıkesir. Zeytininin dünya markası olması gereken Balıkesir. Bunların hiçbirisi yok. İnci gibi parlayan Balıkesir, 16 senede üstüne kül örtülmüş gibi renksizliğe büründü. Ev kadınlarımız, çocuklarınızın sabah okula gidip, akşam eve dönerken herhangi bir kazaya, herhangi bir caninin tasallutuna uğramayacağından emin misiniz? Hayır. Genç kızı olan anneler, babalar. Kızınızın dışarı çıkıp bir alışverişe gidip herhangi bir saldırıya uğramadan evine döneceğinden emin misiniz? Hayır. Genç kızlarımızın ekonomiye katkıda bulunması için yola çıktık. 4 yıllık üniversite mezunu gençlerimiz, Balıkesir ile ilgili araştırma yaptırdık. En çok genç işsizimizin olduğu şehirlerimizden bir tanesi. 4 yıllık okuldan mezun olup, annesinden babasından harçlık istemek zorunda olan o çocuklarımıza buradan sesleniyorum; 24’ü akşamı cumhurbaşkanı olacağım. İlk 100 gün içinde Balıkesir tekrar pırıl pırıl parlayacak. Ve değerli gençlerimiz, sizlere ya iş bulacağım ya da iş bulununcaya kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Anne ve babalarınızın karşısında utanmak, mahcup olmak durumunda bırakmayacağım."

Çiftçi mazotu 1.5 liraya kullanacak



Akşener, hükümetin uygulamalarını eleştirerek, şöyle devam etti:



"Devasa binalar yapıldı, içinde hoca yok, eğitim yok. Bu eğitim politikasıyla yandaşların cebine kepçeyle para akıttılar, siz işsizsiniz. Hem turizm, hem çiftçi, hem tarım hem de sanayinin olması gereken Balıkesir’den bahsediyoruz. Balıkesir kuzusu ne alemde? Biz bunları düşünüyoruz. Bugün gelirken mazota baktım, 5,6 olmuş. Soruyoruz muhteremlere yahu bizim çiftçimizin elinden ekme biçme yetkisini aldınız? Diyorlar ki 'Pahalıya üretiyorlar.' 5,6’ya mazot kullandırırsan, hayvana yemi dünya kriterleri üzerinden satarsan ve gübreyi pahalıya satarsan çiftçi pahalıya üretir. Buradan ilan ediyorum, Amerikan çiftçisi 1,5 liraya mazot kullanıyor. Oradan mısır ithal ediyoruz biz. Amerikan çiftçisi çok kazanıyor, benim çiftçim az. Bizim dönemimizde çiftçimiz 1,5 liraya mazotu kullanacak."

"Millete söven şahsın vergi borçları silindi"

Akşener, "Arkasından elbette fabrikalar kuracağız. Şimdi gittiler Tunus’tan zeytinyağı ithal ettiler. Kardeşim Balıkesir zeytinyağı dünya birincisi, niçin dünya markası haline getirmiyorsun? Çünkü milli ve yerli değilsin" dedi. Akşener, şunları söyledi:



"Şimdi ben bunları söylemeye başladım, 6 ay evvel mazotu düşürdüler. Vergi yükünü kaldıracağım dedim, onu da düşürdüler. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi 70 milyar dolara Türkiye’deki fabrikaları özelleştirdiler. Cebinize bir kuruş girdi mi? Maaşlarınıza zam geldi mi? Gençlere iş imkanı yaratıldı mı? Peki ne oldu? Millete söven bir şahsın vergi borçları silindi. Diyoruz ki biz, '30 milyon borçlumuz var, 4,5 milyon kişi kredi kartları ve aldığı diğer krediler sebebiyle peşlerinde avukatlar var, haciz var.' Biz de dedik ki 'Öncelikle şehit ve gazi ailelerinin, sonra işsizlerin, sonra asgari ücretlilerin borçlarını siliyoruz, kredi kartı borçlarını siliyoruz', tüketici kredilerini söylüyoruz."

"Bakan çocuklarının trilyonlarla oynamasından bıktık"

Akşener konuşmasına şöyle devam etti: "Duyun Sayın Erdoğan, 'tamam' diyorlar. Allah büyük kendi ağzıyla söyletti, sonra 3 milyona yakın insan 'tamam' diye tweet attı çok bozuldular. Bugün de gençlere demiş ki, 'Benden sıkıldınız artık'. Evet. Gerçekten sıkıldık. Gerçekten bıktık. Gerim gerim gerilmekten, işsiz gezmekten, AK Parti teşkilatlarından kağıt getirerek taşeron yanında ya da uzman çavuşlukta iş bulmaktan bıktık. Vatan çocukları iş için gökyüzüne bakarken bakan çocuklarının trilyonlarla oynamasından bıktık" dedi.

"Malvarlığımı açıklayacağım"

Akşener, "Ailevi mal varlığımda liralık artış olmayacak. İkincisi, elbette sosyal medya hesaplarında mal varlığımızı açıklayacağız. Ama hiç kimseyi, oğlummuş, kocammış, oymuş, buymuş aramayacak. Hiçbir bürokratı aramayacak. Ama bu ülkenin bu vatan çocuklarının haklarını korumak benim namus borcum olacak" diye konuştu. (DHA)