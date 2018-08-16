Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rahim Cevadbeyli çağrısı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tebrizli Türk aydını Rahim Cevadbeyli'nin İran'a iade edilmemesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Recep Erdoğan'a sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Akşener, "Yeni bir “Boraltan Köprüsü” acısı yaşatmayın" derken İyi Parti'den yapılan yazılı açıkalama ise "Rahim Cevadbeyli bir Türk Milliyetçisi’dir. Hem Birleşmiş Milletler’in hem de kardeş ülke bildiği Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesi altındadır. 'Türk' olmaktan ve 'Türk Milliyetçiliği' yapmaktan başka suçu olmayan 'Gardaşımızı' mollaların eline bırakmayın sayın Cumhurbaşkan" ifadelerini kullanıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rahim Cevadbeyli'nin iadesine ilişkin medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “'Dönüp seslendim geri, merhametsiz birine. Beni siz vursaydınız, şu gâvurun yerine.' Rahim Cevadbeyli bir Türk Milliyetçisidir ve Türkiye’de “MÜLTECİ“dir. Gardaşımızı İran’a teslim etmeyin. Yeni bir “Boraltan Köprüsü” acısı yaşatmayın" çağrısında bulundu.

Cevadbeyli'nin iadesine ilişkin İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamayı Parti Sözcüsü Satuk Buğra Kavuncu yaptı. Ekonomik sorunların yaşandığı bugünlerde Türkiye'ye ilk ve en büyük desteğin Azerbaycan'dan geldiğini ifade eden Kavuncu, “Bu kardeşlik duyguları, ‘Bütün Azerbaycan' coğrafyasına hakimdir. Tebriz'in kalbi de bu zor günlerde Türkiye ile birlikte atmaktadır. Hal böyleyken, Tebrizli bir Türk aydınını İran'ın ellerine teslim etmek üzeresiniz. İran'da, Tebriz'de “Türk Milliyetçiliği” yaptığı için başı beladan kurtulmayan, ‘Türklüğün' bedelini ödemekten hiçbir zaman geri durmayan Türk aydını Rahim Cevadbeyli 4 yıldır ülkemizde yaşamaktadır. Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi’nin gözetimindedir. Yani “özgürlüğüne yönelik bir tehdit ile karşı karşıya kalacağı bir ülkeye gönderilemez.” Buna rağmen, Türk aydını Rahim Cevadbeyli, 2 Ağustos 2018'de gözaltına alınmış ve sonrasında da Van'daki mülteci kampına gönderilmiştir. Bugünlerde Cevadbeyli'nin Tahran yönetimine teslim edileceği bilgisi, milyonlarca Türk'ün yüreğini dağlıyor. Rahim Cevadbeyli’yi İran’a teslim etmeyin! Türkiye 1944 yılında ‘Boraltan Köprüsü' acısını yaşamış bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı, daha önce birçok konuşmanızda, Boraltan Köprüsü'nde Sovyet askerlerine teslim edilen ve kurşuna dizilen 144 Azerbaycanlı kardeşimizin acısına değindiniz” dedi.

Boraltan Köprüsü olayı nedir?

1944 yılında Sovyet rejiminden kaçarak Türkiye’ye sığınan 147 Azerbaycanlı Türk, Sovyetlere iade edilir. İade edilenlerin Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü’nün öbür tarafında kurşuna dizilir.