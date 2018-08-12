Meral Akşener, yeniden İyi Parti Genel Başkanı seçildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağanüstü 2. kurultayında güven tazeledi. Akşener, 1123 delegenin oy kulanan 888'inden 881'inin oyunu alarak tekrar genel başkan oldu.

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İyi Parti bugün 2. Olağanüstü Kurultayı'nı yaptı. Kurultaya MHP ve HDP davet edilmedi.

Saat 10.00’da başlayan Kurultay'da tek başkan adayı olan Meral Akşener, oy kullanan 888 delegeden 881'inin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayda genel başkan seçiminin ardından 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapıldı. İyi Parti'nin yeni yönetimi şöyle oldu:

Çıray, Özdağ ve Aydın delegelerden en düşük oyu alan simler oldu

İyi Parti Kurultayı'nda İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray ile partinin genel başkan yardımcıları Ümit Özdağ ve Koray Aydın blok listeye rağmen delegelerden en düşük oyu alan isimler oldu. Bu oy sonuçlarının ardından gözler Akşener'in açıklayacağı 'A Takımı'na çevrildi.

Kimler katıldı?

İyi Parti’nin kurultayına davetiye gönderilen AKP'den hiçbir temsilci katılmadı. Diğer siyasi partilerden ise, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağdağ ve Fatih Aydın ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ali Keser ve Tevfik Eren 2’nci Olağanüstü Kurultay’a gelen isimler oldu.