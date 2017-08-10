“Meral Akşener, yeni partiyi ekim sonuna kadar kuracak”

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in yeni kuracağı partide görev alanlardan MHP eski Genel Sekreteri Cihan Paçacı, partinin en geç ekim ayının sonuna kadar kurulacağını açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan’a konuşan Cihan Paçacı, “Yeni partiyi 75 kişilik bir kurucular kurulu oluşturacak... Gençler, kadınlar ve yeni isimler ağırlıkta olacak. Yeni partide MHP’liler tabii ki olacak ama parti MHP’ye alternatif bir parti olmayacak, kendisini böyle konumlandırmayacak”dedi.

Ahmet Hakan’ın, Hürriyet gazetesinin bugünkü (10 Ağustos 2017) nüshasından yayımlanan “Akşener cephesinden kesin ve net bilgiler”başlıklı yazısı şöyle:

Cihan Paçacı... Eski ekonomi bürokratlarından... DYP’de önemli görevler üstlendi... MHP’ye geçti... Şimdi ise Meral Akşener’in yanında mücadele veriyor...

Cihan Paçacı’ya Meral Akşener’in kuracağı yeni partiyle ilgili merak edilen soruları sordum.

İşte söyledikleri:

- Ne zaman kurulacak: Yeni parti, ekim sonuna kadar kurulacak. Kasıma sarkmayacak.

- Kimler yer alacak: Yeni partiyi 75 kişilik bir kurucular kurulu oluşturacak... Gençler, kadınlar ve yeni isimler ağırlıkta olacak.

- MHP'nin alternatifi değil: Yeni partide MHP’liler tabii ki olacak ama parti MHP’ye alternatif bir parti olmayacak, kendisini böyle konumlandırmayacak.

- Merkezde olacak: Yeni parti merkezde olacak. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlılığı güçlü olacak. Dindarların özgürlükleri konusunda hassas olacak.

- Temel hedef: Yapılacak ilk seçimde bugünkü siyasi tabloyu değiştirmek... Yeni partinin temel hedefi budur.

- Özdağ, Aydın: Ümit Özdağ hareketin içinde ve Meral Hanım’ın yanında... Koray Aydın’ın da en kısa zamanda katılacağını umut ediyoruz.

- Nasıl bir parti: Her görüşten insanın kendine ait değerleri bulacağı parti... Her kesime açık bir parti...

- Adı ne olacak: Yeni bir isim olacak... Eski partilerin isimlerini yeniden diriltmek gibi bir yaklaşım yok.