Meral Akşener: TRT'yi satacağım, parasını size dağıtacağım

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener partisinin Çorum’da düzenlediği mitingde, TRT'nin yayınlarında muhalefete yer vermemesine ilişkin olarak, “Dün Kayseri yıkıldı, orada TRT beni tam 38 saniye gösterdi. TRT’yi satacağım parasını size vereceğim” dedi.

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atıf yaparak, “Bana diyor ki ‘Milletin cebindeki parayı soruyormuş. Sana ne milletin cebindeki paradan sen kendi cebine bak’ Siyasetçinin görevi kendi çebindekini değil milletin cebindeki paraya bakmaktır” açıklamsında bulundu.

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Erdoğan bana kardeşim demesin Allah muhafaza. Bastığı yerde ot bitmiyor. Kardeşim dediği belini doğrultamıyor. Berlusconi’ye kardeşim dedi nikah şahidi yaptı adam hapisten yeni çıktı. Bana kardeşim demesin aman aman…” ifadesini kullandı.

Bu ülkenin tapusu diyerek Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdını gösteren Akşener, “Bu nüfus kağıdının dışında hiçbir torpile vallahide billahide ihtiyacınız olmayacak” dedi. Akşener sözlerini, “İnşallah Çorum’da güneş doğacak, güneş çıktığı zaman ampuller sönermiş” diyerek sonlandırdı.