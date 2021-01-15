Meral Akşener, Soylu'yu göreve çağırdı: Saldırganların yaptığı yanına kâr kalıyor, Selçuk Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı b’a yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu göreve çağırdı. Akşener, saldırganların derhal yakalanması ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını isteyerek, "Bu tür saldırganların yaptığı yanına kâr kalıyor Türkiye’de. Benim evim basıldı saldırganların tümü berat etti. Sayın Selçuk Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

İyi Parti lideri Akşener, devam ettiği ilçe esnaf gezilerine bugün İstanbul Bayrampaşa’dan başladı. Basın mensuplarına açıklama yapan ve gazetecilerin sorularını cevaplandıran Akşener, Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınadığını belirterek kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özdağ yapılan saldırı konusunda Süleyman Soylu’yu göreve çağıran Akşener, saldırganların derhal yakalanması ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını isteyerek, "Bu tür saldırganların yaptığı yanına kâr kalıyor Türkiye’de. Benim evim basıldı saldırganların tümü berat etti. Sayın Selçuk Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

"Biz her kararı ortaklaşa alıyoruz"

Akşener, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal ettiği İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında yeniden bir süreç başlatılacak mı sorusuna "Henüz hiçbir arkadaşımla ne olup ne olmayacağına dair bir konuşmam olmadı, şu olacak diye bir kanaat yürütmem mümkün değil. Biz her kararı ortaklaşa alıyoruz partimiz olarak o yüzden bir şey söylemem mümkün değil" açıklamasını yaptı.

"Herkese tavsiye ediyorum aşı olmayı"

Akşener, Cumhurbaşkanı’nın aşı konusunda siyasilere yaptığı çağrıya ilişkin açıklamasında "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Beyefendi bütün genel başkanlar, tanınmış siyasetçiler gibi beni de aradı. Ben de bugün aşı oldum. Tereddütleri olan insanımız açısından örnek olmak açısından aşı oldum dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum aşı olmayı" dedi.

Akşener, "İktidardan talebimiz şudur, özellikle sizin gibiler bu tarz çalışanlar, esnafların yanında çalışanlar, genellikle toplu taşıma aracını kullanıyorsunuz, 65 yaş üzerine yapılacak aşı ancak bu zorunluluk içerisine sizin de basın mensuplarının, esnafların yanında çalışan insanların hepsi çalışmak zorunda kalan bu insanların da zorunlu aşılanma konusuna iktidarın dikkat etmesini istiyorum ve bunu talep ediyorum."

"Millet İttifakı'nda belediye meclis üyeleri arasında bir sorun mu yaşanıyor"

Bir gazetecinin; "Çanakkale ve Bolu CHP’li belediye başkanları ile meclis üyeleriniz arasında bir anlaşmazlık söz konusu, CHP’li belediye başkanının ‘siz eş başkanlık istiyorsunuz ama o bizde olmaz' sözleri var, Millet İttifakı'nda belediye meclis üyeleri arasında bir sorun mu yaşanıyor" sorusuna Akşener, "Millet İttifakı çerçevesinde CHP’den seçilmiş belediye başkanlarının sözlerine ve tavırlarına dair Genel Merkez’den yapılan açıklamalar var. O açıklamalar üzerinden hadiseye bakıyoruz" yanıtını verdi.