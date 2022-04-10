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Meral Akşener, partisinin İl Gençlik Kolları Başkanları ile bir araya geldi

10 Nisan 2022 18:37

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il gençlik kolları başkanları ile istişare toplantısı yaptı.

 Akşener, bugün İyi Parti’nin il gençlik kolları başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Akşener, dün de Gençler İçin Gençlerle Beraber isimli toplantılar kapsamında gençlerle buluşmuştu.

Akşener, buluşmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bugün Gençler İçin Gençlerle Beraber’in 2’nci buluşmasındaydık. Yine onlar anlattı, ben de dinledim. Beni besleyen düşünceleri, hikayeleri ve muhteşem enerjileri için her birine teşekkür ediyorum. Dertlerini dinlemeye, seslerini duyurmaya devam edeceğim” demişti.

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