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Politika

Meral Akşener, partisini Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıklayacak

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, yeni partisinin kuruluşuyla ilgili açıklamayı 25 Ekim Çarşamba günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapacak

15 Ekim 2017 19:50

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, yeni partisinin kuruluşuyla ilgili açıklamayı 25 Ekim Çarşamba günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapacak. 
Ankara’nın Yenimahalle İlçesi\'nde düzenlenecek program için daha önce bir otelle anlaşan daha sonra anlaşmanın iptal edildiğini duyuran Akşener\'in, yeni partisinin kuruluş açıklamasını yapacağı yer belli oldu. Akşener ve ekibi, yeni partileriyle ilgili bilgi verecekleri açıklamayı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapacak. Meral Akşener’in, 25 Ekim günü önce partinin Kurucular Kurulu ile toplanacağı ardından kurulacak yeni parti için Yargıtay’a başvuruda bulunacağı öğrenildi. Akşener\'in daha sonra toplantının yapılacağı salona geçerek, yeni partisinin adını ve yol haritasını açıklayacağı belirtildi. 

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