T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meral Akşener öncülük etti, "Kınalı eller 'Hayır' diyor" kampanyası başladı

Akşener'in eline kınayla Türk Bayrağı çizerek başlattığı hareket, sosyal medyada geniş yankı buldu

17 Şubat 2017 16:54

MHP’nin muhalif ismi Meral Akşener’in, eline yaktığı ‘ayyıldızlı kına’ kadınlara ilham verdi. Sosyal medyada, "Kınalı eller 'Hayır' diyor diyor" kampanyası başlatan kadınlar, bir günde yüzlerce fotoğraf paylaştı.

Meral Akşener'in eline kınayla Türk Bayrağı yaparak başlattığı hareket sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Yüzlerce kadın Akşener'e destek verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile genel başkan adaylarından Meral Akşener arasındaki 'kına' polemiği sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

"Bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir"

Bahçeli, Akşener'in Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde toplantı yapacağı otelin elektrikleri kesmesi üzerine cep telefonu ışıkları altında gerçekleştirdiği halk buluşması için “Kimileri kalkıyor ışıksız otellerde gürültü çıkarıp, bitmiş ve tükenmişlikleriyle çaresizliğin ve çamurluğun limanına demir atıyor” demişti.

MHP lideri, Akşener'in başlattığı ele kınayla Türk Bayrağı yapma akımı için de “Bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir” ifadesini kullanmıştı.

“Analar ülkemizde her daim kutup yıldızı olup, yol gösterici olmuşlardır”

Akşener de eline Türk Bayrağı kınası yapmış bir kadının fotoğrafını paylaşıp “Analar ülkemizde her daim kutup yıldızı olup, yol gösterici olmuşlardır” karşılığını vermişti. Bu paylaşım kısa sürede çığ gibi büyüdü ve “Kınalı eller hayır diyor” kampanyasına dönüştü.

Twitter'da her yaştan, her kesimden kadın ellerine kınayla Türk Bayrağı yaptı

Meral Akşener referandumda “Hayır” çalışmalarını Çanakkale'den başlatmış ve eline yaktığı kına ile “Dur yolcu” demişti.

 

 

 

ETİKETLER

hayırÇanakkalecep telefonuDevlet BahçeliMeral AkşenerMHPTwitterayyıldızlı kınakınalı eller hayır diyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24