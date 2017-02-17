Meral Akşener öncülük etti, "Kınalı eller 'Hayır' diyor" kampanyası başladı

MHP’nin muhalif ismi Meral Akşener’in, eline yaktığı ‘ayyıldızlı kına’ kadınlara ilham verdi. Sosyal medyada, "Kınalı eller 'Hayır' diyor diyor" kampanyası başlatan kadınlar, bir günde yüzlerce fotoğraf paylaştı.

Meral Akşener'in eline kınayla Türk Bayrağı yaparak başlattığı hareket sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Yüzlerce kadın Akşener'e destek verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile genel başkan adaylarından Meral Akşener arasındaki 'kına' polemiği sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

"Bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir"

Bahçeli, Akşener'in Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde toplantı yapacağı otelin elektrikleri kesmesi üzerine cep telefonu ışıkları altında gerçekleştirdiği halk buluşması için “Kimileri kalkıyor ışıksız otellerde gürültü çıkarıp, bitmiş ve tükenmişlikleriyle çaresizliğin ve çamurluğun limanına demir atıyor” demişti.

MHP lideri, Akşener'in başlattığı ele kınayla Türk Bayrağı yapma akımı için de “Bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir” ifadesini kullanmıştı.

“Analar ülkemizde her daim kutup yıldızı olup, yol gösterici olmuşlardır”

Akşener de eline Türk Bayrağı kınası yapmış bir kadının fotoğrafını paylaşıp “Analar ülkemizde her daim kutup yıldızı olup, yol gösterici olmuşlardır” karşılığını vermişti. Bu paylaşım kısa sürede çığ gibi büyüdü ve “Kınalı eller hayır diyor” kampanyasına dönüştü.

Twitter'da her yaştan, her kesimden kadın ellerine kınayla Türk Bayrağı yaptı

Meral Akşener referandumda “Hayır” çalışmalarını Çanakkale'den başlatmış ve eline yaktığı kına ile “Dur yolcu” demişti.