Meral Akşener: Muhalefet lideri 'adalet' pankartıyla yürümek zorunda kalıyorsa herkesin oturup düşünmesi gerekir

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener, CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'yle ilgili "Ülkemizde ana muhalefet lideri ‘adalet' pankartı ile yürümek zorunda kalıyorsa, herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir." yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunana Akşener, "Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi tartar. Bugünün güçlüleri bir zamanlar, o günün güçlülerine karşı ‘güçlünün hukuku değil, haklının hukuku. Adalet herkese bir gün lazım olur' derlerdi. Ülkemizde hiç değişmeyen tavır, ‘adalet, hukuk ve demokrasi' diyerek iktidara gelenlerin gücü sürdürmek için bu taleplerini unutmalarıdır. Ülkemizde ana muhalefet lideri ‘adalet' pankartı ile yürümek zorunda kalıyorsa, herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir." diye yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki olarak Adalet Yürüyüşü'nü başlatmıştı.