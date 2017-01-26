Meral Akşener, MHP'den ihracının kaldırılması için AYM'ye başvurdu

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener önceki gün ihraç karannın iptali ve partiye dönmek için AYM’ye başvurdu. Bireysel başvuru hakkını kullanan Akşener, 6 sayfalık bir dilekçeyle ihraç kararının kaldırılmasını talep etti. Akşener’in avukatı Feridun Bahşi tarafından verilen itiraz dilekçesinde “Anayasanın 38. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkı ve 36. maddesinde belirtilen savunma hakkımızm hem mahkemece verilen hüküm doğrultusunda hem de MHP disiplin kurulunca ihlal edildiği kanaatinde olduğumuz için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkımıza dayanarak işbu dilekçeyi sunuyoruz” dedi.

Nazlıaka da harekete geçti

Nazlıaka da CHP’ye dönüş için AYM’ye gidiyor. Sözcü'den Deniz Ayhan'a konuşan Nazlıaka, şunları söyledi:

“Mahkeme sürecinde üç ayrı üniversiteden belirlenen üç öğretim üyesi, ‘CHP’den haksız şekilde ihraç edildiği ve bir an önce CHP’deki görevlerine dönmesi gerektiği’ yönünde bilirkişi raporu hazırladı. Buna rağmen mahkeme reddetti. Madem reddedecekti, neden bilirkişi raporu istendi? Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyorum. CHP’ye olan bağım üyelik formuyla tanımlanmayacak kadar güçlüdür. Yakamda rozetimi, gönlümde 6 ok ilkelerine bağhlığımı hep korudum, korumaya devam edeceğim.”