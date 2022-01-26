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Meral Akşener, Koronavirüs'e yakalandı; "Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız"

26 Ocak 2022 21:07

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Eşiyle birlikte karantinada olacaklarını belirten Akşener, "Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin." dedi. 

Akşener, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı: 

"Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı.
Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız.

Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin.

Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.
#MilletBiziÇağırıyor"

Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu 

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

 

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