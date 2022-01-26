Meral Akşener, Koronavirüs'e yakalandı; "Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Eşiyle birlikte karantinada olacaklarını belirten Akşener, "Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin." dedi.
Akşener, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı.
Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız.
Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin.
Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.
#MilletBiziÇağırıyor"
Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.