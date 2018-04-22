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Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir

"Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı"

22 Nisan 2018 20:35

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesine ilişkin olarak "Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Akşener, yazılı açıklamasında, demokrasiyi ahlak, hukuk ve erdemliler rejimi olarak nitelendirdi. 

İyi Parti'yi seçimlere sokmama teşebbüsü olduğunu ve bunun demokrasiye saldırı anlamına geldiğini savunan Akşener, "Hukukun ve millet iradesinin önüne konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 


Akşener, yola çıktıkları günden bu yana sürekli önlerine engeller çıkarıldığını ileri sürerek, "Bu engeller bizleri korkutup yıldırmak yerine gücümüzü ve inancımızı tazelemekten başka bir işe yaramamıştır. Yorulacağımızı, yılacağımızı düşünenlere buradan sesleniyoruz, durun daha yeni başladık." ifadesini kullandı.

Akşener'in açıklaması, CHP Basın Sözcüsü Bülent Tezcan'ın önderliğindeki ekibin İyi Parti'ye yaptığı ziyaretin ardından geldi. 

 

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