Meral Akşener, Bahçeli'nin kapattığı MHP Denizli Teşkilatı'nı ziyaret edecek

MHP'de olağanüstü kongrenin toplanabilmesi için imza veren il ve ilçe başkanlıklarının genel merkez tarafından kapatılması üzerine harekete geçen Meral Akşener, ilk ziyaretini 25 Şubat Perşembe günü Denizli'ye yapacak. Kongre için imza verdikten sonra disipline sevk edilen Yasin Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşecek ziyarette Akşener, partililerle bir araya gelecek.



Olağanüstü kongre toplanabilmesi için imza veren üst kurul delegeleri, MHP eski milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, ocak başkanları, yönetim kurulu ve parti üyeleri tarafından Denizli il sınırında karşılanacak Meral Akşener, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizli halkı ile buluşacak. Olağanüstü kongre talebi ile çalışmalarını sürdüren Akşener'in Cuma günü Uşak'a hareket etmesi bekleniyor.