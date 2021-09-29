Meral Akşener: Hırsızlığın, rüşvetin, israfın önüne geçtiğimiz dakika yurtsuz genç burssuz çocuk kalmaz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir’de sevgi gösterileri ile karşılandı. Gördüğü ilgiden memnun olan Akşener, “Hep birlikte el ele vererek bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz. Cumhur İttifakı tek partidir, Millet İttifakı birlikteliktir. Biz el birlikte bu ucube rejimi göndereceğiz " dedi.

Yurt bulamadıkları gerekçesiyle protestolar düzenleyen öğrencilere de değinen Akşener, "Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, israfın önüne geçtiğimiz dakika yurtsuz genç burssuz çocuk kalmaz" ifadesini kullandı.

Akşener, Kırşehir’de kendisini bekleyen vatandaşlara seslenirken hükümeti eleştirdi. Ev hanımlarının “Akşama ne pişireceğim” diye düşündüğü ülkede 250 bin lira maaş alanlar olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bunlar kul hakkına girer"

“Tarla başına, dönüm başına elli atmış kilo zararı olan çiftçiye 7 kilo 6 kilo yazan TARSİM… Bunlar gayretullaha dokunur (Allah’ın gücüne gider), biliyor musunuz? Bunlar kul hakkına girer. Bunlar vatandaşın yanında olmaktan çıkmış. Buna karşılık 5 maaş alan danışmanlar. Senin oğlun kızın işsiz, 5 maaş alan danışmanlar. Elbette haram olsun zıkkım olsun."

"Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, israfın önüne geçtiğimiz dakika yurtsuz genç burssuz çocuk kalmaz"

"Tepeden bakanlar, 13,14 uçakla gezenler, 250 bin lira maaş alanlar ve buna karşılık akşama ne pişireceğini bilmeyen kadınlar ülkesi olmasından, birlikte çıkaracağız. Bu ülkeyi refaha işsiz gençlerimizi işe kavuşturabilecek imkanlara sahip ülkeyiz biz. Ama hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, israfın önüne geçtiğimiz dakika yurtsuz genç burssuz çocuk kalmaz."



"Sarayın günlük, aylık, yıllık giderlerini ben söylemeye utanıyorum onlar yemeye utanmıyor"

Sayın Erdoğan diyor ki ‘650 lira burs veriyoruz, yüzünüze gözünüze dursun’ 600 - 650 lira burs ne demek biliyor musunuz? Günde 3 simit 3 çay bir de araba parası demek. Bir ay boyunca günde 20 lira demek 20 lira. Ayıptır be ayıptır. Sarayın günlük, aylık, yıllık giderlerini ben söylemeye utanıyorum onlar yemeye utanmıyor. O yüzden hep birlikte el ele vererek bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz.”



Esnaf ziyaretleri yapıldı

Akşener Kırşehir’de de esnaf ziyaretlerini ihmal etmedi. Ayakkabıcı esnafı Ali Seçilmiş’in dükkanına giren Akşener ile esnaf arasında şu konuşma geçti:



Meral Akşener: Veresiye defteriniz var mı?

Esnaf: Artık veremiyoruz, önce çoktu da. Çünkü ne yapalım, alamıyoruz başkanım verdiğimizi alamıyoruz. Kullansak bugünkü verdiğimiz fiyattan versek gelene kadar fiyat artıyor.

Öte yandan Belediye çıkışında Akşener’i protesto etmek isteyen bir şahıs korumalar tarafından etkisiz hale getirildi. Kırşehir polisine teslim edilen genç, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kırşehirliler bu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını ifade etti.