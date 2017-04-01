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Politika

Meral Akşener: Hâkimler ve savcılar beni tehdit ediyor

"Hâkim ve savcının, camide imamın, politika yaptığı, tercihleri için insanları tercih ettiği benim vergimle maaş alan imam efendim, benim gibiler için 'kafir' diyor"

01 Nisan 2017 00:37

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, referandum sürecinde savcılar ve hakimler tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Referandum çalışmalarını sürdüren Meral Akşener, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde konuştu. Akşener, konuşmasında anayasa değişikliği referandumuna değindi.

 

“Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın”

 

Salonda yaklaşık yarım saat konuşan Meral Akşener, daha sonra iş merkezi önünde bekleyenleri selamlamak için dışarı çıktı. Hâkim ve savcıların kendisini tehdit ettiğini iddia eden Akşener, şöyle konuştu:

"Beni tehdit ediyorlar, ben de onlara diyorum ki harami var deyu. Korku verirler, benim ipek yüklü kervanım mı var. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, demirden korksaydık trene binmezdik."

 

“Hâkimler ve savcılar mesaj atıyor”

 

Akşener şöyle devam etti:

"Bir referandum kararı alındı, o karar nedeniyle tercihlerimizi bildiriyoruz. Hakimler mesaj atıyor, 'Sonra görüşürüz haa', görüşsek ne olacak? Elinden geleni ardına koyma. Savcılar mesaj atıyor 'küsmece yok'. Hakim ve savcının, camide imamın, politika yaptığı, tercihleri için insanları tercih ettiği benim vergimle maaş alan imam efendim, benim gibiler için 'kafir' diyor. Allah sizi ıslah etsin. Böyle bir dönem görülmemiştir. Referandumun birinci hayırlı sonucu, Türkiye'de nelerin iflas ettiğini görmemize neden oldu."

Konuşmasının ardından toplanan kalabalığa karanfiller atan Akşener, daha sonra ilçeden ayrıldı. Akşener'in salon ve caddedeki konuşması sırasında polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

 

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