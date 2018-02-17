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Politika

Meral Akşener: Hadi yüreğiniz yetiyorsa İYİ Parti'yi seçime sokmayın (2)

İZMİRLİLERİN İLGİSİNDEN MEMNUN İzmir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışından sonra Karşıyaka ilçesine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrini ziyaret ederek, dua etti

17 Şubat 2018 21:05

İZMİRLİLERİN İLGİSİNDEN MEMNUN
İzmir\'de partisinin il başkanlığı binasının açılışından sonra Karşıyaka ilçesine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ın kabrini ziyaret ederek, dua etti. Akşener daha sonra Latife Hanım Köşkü Anı Evi\'ne geçerek partililer ile birlikte odaları tek tek gezdi.
Zübeyde Hanım\'ın ömrünün son günlerini geçirdiği ve vefat ettiği yapı olması nedeniyle manevi değeri büyük olan Latife Hanım Köşkü hakkında yetkililerden bilgi alan Akşener, burada yaptığı açıklamada İzmir\'e defalarca geldiğini ancak bugün karşılaştığı ilgiden son derece memnun kaldığını anlattı. Özellikle il başkanlığı binasının açılışında gördüğü kalabalığın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Akşener, \"Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Bizim için sadece İzmir değil esas olan Türkiye\'dir. İnşallah ilk seçimlerde başarıyı yakalayacağız. Buna inanmasak OHAL şartlarında bu yürüyüşü başlatmazdık\" diye konuştu.
Akşener, Latife Hanım Köşkü Anı Evi\'nden sonra Karşıyaka Çarşısı\'nı dolaştı. Yolda yürürken özellikle kadınların sevgisiyle karşılaşan Akşener, cep telefonlarıyla fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi. Meral Akşener, ardından, 20 Şubat 2015\'te PKK\'lılar tarafından Ege Üniversitesi\'nin kampüsü içerisinde bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun mezarını ziyaret ederek, dua etti.

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