Meral Akşener: Gelişmiş hiçbir ülke pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "yüz yüze sınav" açıklamasına tepki göstererek, "Gelişmiş hiçbir ülke pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmıyor" dedi