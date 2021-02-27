Meral Akşener: Gelişmiş hiçbir ülke pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmıyor
27 Şubat 2021 19:30
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "yüz yüze sınav" açıklamasına tepki göstererek, "Gelişmiş hiçbir ülke pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmıyor" dedi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavların yüz yüze yapılması kararına tepki gösterdi.
Akşener paylaşımında şunları kaydetti:
"Gelişmiş hiçbir ülke pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmıyor. Eğitim ciddiyetle yürütülmesi gerekirken; sınavlar için bir 'var' bir 'yok' demek tutarsızlık ve ciddiyetsizliktir. Gençlerimizin sağlığını ve geleceğini riske atmayın."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre, lise düzeyindeki öğrencilerin sınavları yüze yüze yapılacak.
Okulların açılacağı tarihle ilgili yapılan açıklamaya göre ise, 1 Mart'taki kabine toplantısında açıklanacak kararlar sonrası salgın riskinin durumuna göre illerde yüz yüze eğitime geçilecek.