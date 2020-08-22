Meral Akşener: Gaz, hayırlı uğurlu olsun inşallah

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna müjde olarak duyurulan doğalgaz rezervinin keşfi ile ilgili "Hayırlı olsun, Türkiye’ye dair her faydalı iş, faydalı atılan adım. Gaz bulundu, fazın Türkiye’ye getireceği faydalar elbette çok memnun oluruz. Partiyi temsilen bütün arkadaşlarımız bu konuyu kutladılar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Yurt gezileri kapsamında bugün Çorum'da esnafı ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Sözleşmesi konusunda çok netim

Akşener, İstanbul Sözleşmesi hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"İstanbul Sözleşmesi konusunda çok netim. İstanbul Sözleşmesi'ndeki ortak nokta kadının şiddet, geri kalmışlığı, kazançta, ekonomide, istihdamda eşitliğinin sağlanması, güçlenmesinin sağlanması. Dolayısıyla şiddet gören, dayak yiyen ekonomiden dışlanan kadınlar ve üniversite mezunu işsizlerin oranına baktığınız zaman kız çocukları daha yüksek. Bütün buradaki eşitsizliği gideren bir anlaşma. Uygulamak için kendi kanunlarınızı çıkarmak zorundasınız. Kendi kanunlarınızı da kendi ülkenizdeki sisteme göre çıkarıyorsunuz. Şimdi bütün her türlü faturayı İstanbul Sözleşmesi'ne çıkarıyorlar."